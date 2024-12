Lanazione.it - Linee continue, fragilità in scena. Superare le barriere grazie al teatro

Leggi su Lanazione.it

L’Associazione Nina è nata nel 2021all’impegno del coreografo Davide Valrosso con l’obiettivo di creare spettacoli di danza, e non solo, e sostenere i giovani artisti. Valrosso dopo aver girato per l’Europa ha deciso di stabilirsi a Livorno dove ha dato vita a Nina. Fra il 2022 e il 2023 Valrosso ha poi realizzato due percorsi laboratoriali per disabili: “Sulla nostra pelle” (2022) e “” (2023). In particolare quest’ultimo progettoal sostegno del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo si è trasformato in iniziativa itinerante. Diretto da Valrosso stesso e coordinato da Barbara Luccini, il progetto coinvolge i talenti livornesi Giovanni Giudici, Tiziano Emanuele Palese, Stefania Diaconu e Amedeo Maria Campanile, che dal 3 novembre, a Novara, esploreranno nuovi territori artistici e umani sotto la guida della coreografa e artista multidisciplinare Francesca Cola.