Ladri rubano un'auto e si schiantano: fuga rocambolesca a Benevento

L'Aquila - Una tentata rapina si è conclusa in maniera inaspettata per un gruppo di, che, dopo aver rubatoa Castel di Sangro, si sono schiantati a Castelvenere, nel Beneventano. L’episodio, avvenuto lo scorso 17 novembre, ha avuto come protagonisti alcuni malviventi, probabilmente di origine campana, che avevano svaligiato un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Tra il bottino figuravano oro, denaro contante e una Audi A3, sottratta dal parcheggio della casa situata nei pressi dell’ospedale altosangrino. Il furto e laDopo aver caricato il bottino, isi sono diretti verso Castelvenere, dove hanno tentato un nuovo colpo, questa volta ai danni dell’abitazione del sindaco del paese. Tuttavia, l’irruzione è fallita, probabilmente a causa dell’intervento di residenti o forze dell’ordine, costringendo ia unaprecipitosa.