Oasport.it - Kafelnikov spara a zero su Sinner: “Va squalificato a vita. I giovani pensano sia normale usare steroidi”

Leggi su Oasport.it

Ogni giorno ne spunta una.Stiamo parlando delle affermazioni di una certa gravità contro Jannike il suo status di n.1 del mondo. La piattaforma X, in particolare, pullula di utenti che non trovano miglior modo quello di sfogare un po’ di risentimento nei confronti dell’altoatesino, reo di essere stato trovato due volte positivo al Clostebol e di non essere stato sanzionato a dovere.Il ragionamento è molto chiaro: “Sei positivo al test, devi esseresenza se e senza ma“.Detto che il procedimento con il TAS è ancora in corso, ma questo è il “Nick Kyrgios pensiero“, che da quando è uscita la sentenza dell’ITIA porta avanti una sorta di crociata sui social e adesso a dare manforte ci ha pensato anche chi in passato è stato n.1 del mondo, seppur non per così tanto tempo. Stiamo parlando del russo Yevgeny