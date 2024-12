Fondi, minaccia la sua famiglia armato di coltello poi si scaglia contro l’auto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre 2024 –dii suoi familiari, ma non è finita qui: si è poitodel fratello, prendendola a calci. E’ successo adove la Polizia ha arrestato un uomo per maltrattamenti, minacce, danneggiamento e porto abusivo die bastone. Il soggetto, con problemi psichiatrici, si sarebbe reso responsabile di tali fatti a danni dei propri familiari ed in particolare avrebbeto i propri genitori brandendo une danneggiatovettura del fratello dapprima tagliando le gomme ed in seguito rompendo gli specchietti con dei calci. L’uomo, già in passato denunciato dai familiari, è stato quindi tratto in arresto dal personale intervenuto sul posto e condotto in carcere.L’operazione rientra nell’ambito delle attività della Polizia di Stato di Latina, svolte nel fine settimana appena trascorso, che ha visto impegnato i poliziotti della Questure e dei Commissariati nelle attività di polizia giudiziari a tutela della sicurezza dei cittadini.