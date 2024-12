Lanazione.it - Figline stende l’Orvietana. Dedica speciale a ’Sancio’

2 ORVIETANA 0: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli (86’ Degl’Innocenti), Francalanci, Nobile, Zellini (86’ Remedi), Borghi, Bruni (45’ Ciravegna), Torrini, Mugelli (73’ Noferi). All.: Brachi. ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Mauro (64’ Simic), Ricci, Sforza (63’ Bologna), Berardi, Fabri (45’ Paletta), Orchi (63’ Esposito), Panattoni, Proia, Caon (64’ Quintero). All.: Rizzolo. Arbitro: Moro di Novi Ligure. Marcatori: 42’ Francalanci, 47’ Ciravegna. Note: spettatori 350. Angoli: 3-2. Ammoniti: 29’ Berardi, 54’ Francalanci, 75’ Torrini, 87’ Remedi, 93’ Nobile. Espulsi: al 37’ Berardi per doppio giallo e al 93’ a gara conclusa rosso diretto a Quintero.– Con due gol, uno per tempo, iltorna a sorridere. Un successo che interrompe il momento negativo dei gialloblù tornati al successo con il tecnico Brachi.