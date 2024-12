Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Tony Effe faranno un dissing a Sanremo 2025? Carlo Conti spegne le polemiche sul nascere: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”

È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di, direttore artistico del Festival, ha annunciato al Tg1 i nomi dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse dall’11 febbraio. Tra i tanti artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston ci saranno. I due rapper che – per diverse settimane – hanno attirato l’attenzione di tutta Italia a causa del loro. Neanche a dirlo il termometro dei social è schizzato alle stelle.tanti, tantissimi i curiosi che stanno pronosticando cosa potrebbe accadere durante le serate. Sulla questionesi è espresso proprio lo stesso: “Tranquilli, nessun duo, noninsieme.”, ha dichiarato il direttore artistico. E se un vecchio detto recita “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, non possiamo comunque escludere colpi di scena tra i due artisti.