Sport.quotidiano.net - Torino-Napoli 0-1, decide McTominay

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 dicembre 2024 - Vincere per blindare per almeno un altro turno la vetta della classifica e, chissà, magari anche per allungare in una giornata che potrebbe essere insidiosa per le inseguitrici: ilporta a termine la missione liquidando la praticagrazie a un gran mancino diche beffa Milinkovic-Savic sul suo palo. Il portiere granata è in realtà il migliore dei suoi grazie a diversi miracoli che tengono in vita i granata, pericolosi nell'arco della gara solo con Adams e Coco, con quest'ultimo che a porta sguarnita inciampa sul pallone anziché calciarlo: è un po' la fotografia della crisi nera della banda Vanoli, alla quale fa da contraltare il volo sempre più alto degli azzurri, che vincono forse senza concedere molto allo spettacolo, varando bensì la linea della pragmaticità, e ancora una volta si concedono il lusso di 'godersi' le partite altrui dimostrando di saper resistere alle pressioni esterne.