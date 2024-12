Movieplayer.it - Tim Burton: "Non realizzerò altri sequel, ma voglio lavorare di nuovo con Johnny Depp"

Timesclude completamente l'idea di undi Edward mani di forbice e di Nightmare Before Christmas. Una delle collaborazioni più apprezzate e note di Hollywood è quella tra Time il suo ex attore feticcio. I due condividono una ricca cinematografia, a partire da cult come Edward mani di forbice fino a opere meno di successo come Ed Wood. Sono passati più di dieci anni dalla loro ultima collaborazione del 2012, Dark Shadows, masembra interessato a volerdicon la sua stella. Durante una recente intervista sul red carpet del Marrakech International Film Festival,ha anche parlato dei suo prossimi progetti lavorativi, tra cui il segretissimo remake di .