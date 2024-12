Serie C | la Ternana piega per 3-0 il Milan Futuro

Leggi su Sportface.it

Nel pomeriggio dell’1 dicembre vanno in scena sei partite valide per la stagione 2024/2025 diC. Labatte per 3-0 il, che incassa così la sua ottava sconfitta in stagione. I padroni di casa sbloccano il risultato con Casasola, artefice di una doppietta poi nel corso del match, e poi va a segno anche Cianci.La partita traviene sbloccata dai padroni di casa dopo pochi minuti in campo. Al 9? è Casasola a sbaragliare la difesa rossonera, collezionando l’unica rete del primo tempo. Ilnon riesce a mettere a punto azioni pericolose, ma trattiene l’avversario. Al via del secondo tempo, la squadra ospite trova la rete con Longo, ma il gol viene annullato. Lanon tarda a riprendere tra le mani le redini del match, siglando il 2-0 con Cianci, che al 63? approfitta della porta vuota.