Sanremo 2025 il festival delle promesse mancate e dell’inutile eccesso

si presenta con la solita abbuffata: 30 canzoni in gara, un numero che smentisce ogni dichiarazione d’intenti sul ridimensionamento e che dimostra come ilabbia ormai abbracciato l’idea dell’. Più che uno spettacolo, sembra diventato un’impresa maratona dove l’unico obiettivo è saturare, tra ospiti, polemiche e produzioni musicali.Leggi anche:: annunciati i 30 Big in gara da Carlo Conti al Tg1Polemiche e rap: provocazione o scorciatoia?La presenza di Tony Effe e Fedez — protagonisti di uno dei dissidi più volgari degli ultimi mesi — sembra rispondere alla logica del purché se ne parli. Ma davveroha bisogno di questo? La risposta dovrebbe essere no, ma la realtà è che ormai ilrincorre tutto, anche le dinamiche più basse della cronaca musicale.