Oasport.it - Rugby, l’infortunio di Michele Lamaro: definita l’entità del problema. I tempi di recupero

Non necessita di intervento chirurgico, il capitano della Nazionale italiana di, infortunatosi contro la Georgia e non sceso in campo né contro la Nuova Zelanda, né con il proprio club nel match di UnitedChampionship.Nel consueto bollettino diramato per aggiornare sulle condizioni dell’azzurro, si legge come “ha svolto ulteriori esami al rientro a Treviso. Il giocatore non sarà sottoposto ad operazione chirurgica e seguirà una terapia conservativa mirata al rientro in campo nel minor tempo possibile“.Risulta ancora troppo presto, però, per avanzare un’ipotesi sul possibile rientro in campo del capitano dell’Italia: “Ildell’atleta sarà monitorato in sinergia dalla staff medico del Benettone della Nazionale ItalianaMaschile“.