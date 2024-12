Oasport.it - Rugby a 7 femminile, a Dubai niente sorprese. L’Australia batte la Nuova Zelanda in finale

Leggi su Oasport.it

Ha preso il via questo weekend ail Svns 2024/25, il tour mondiale dia sette che vede scendere in campo le nazionali più forti. E con le Olimpiadi appena alle spalle c’era molta attesa per capire come si sarebbero presentate le squadre al via in un momento di grandi cambiamenti interni. Ecco come è andata nel torneo.La fase a gironi ha visto il dominio di Australia e, uniche a chiudere con tre vittorie su tre. Nessuna novità, dunque, sopra il cielo di, con gli Usa che hanno vinto invece il gruppo B e a strappare il biglietto per i playoff sono state, oltre a queste tre squadre, anche Gran Bretagna, Giappone, Canada, Irlanda e Francia.Più, così, nei quarti di, dove le due favorite non steccano, conche supera 39-0 il Canada e la33-12 l’Irlanda.