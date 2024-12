Iodonna.it - Rivendicare il diritto delle donne al divertimento negli anni 80-90 è stato importante quanto aver preteso di poter gestire il proprio corpo negli anni '70

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Davvero il femminismo ha saltato una generazione, quella nata tra il 1965 e il 1979, altrimenti conosciuta come Gen X? L’accusa, riportata dal podcast del Corriere della Sera “Il Temporeloaded”, è di Jennifer Guerra, classe 1995, giornalista e scrittrice emergente.Che, alla collega Alessandra Coppola, dichiara: «C’è stata un’onda lunga – dopo gli’70 – in cui ci si era convinte che i risultati erano stati ottenuti». Questo “buco”, argomenta Guerra, oggi rende difficile alle più giovani recuperare i valori del femminismo storico, quellononne, «che non sono stati tramandati dalle madri». Ho già stigmatizzato qui il luogo comune per cui chi è/a giovane’80-’90 (e sono tra questi) ha pensato “solo” a divertirsi.