Lanazione.it - Raffaele Fitto è un’anomalia tutta italiana

Leggi su Lanazione.it

Pallanti Il presidente del consiglio Giorgia Meloni sottolinea continuamente che la nomina dia vicepresidente esecutivo della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen è un successo per l’Italia. Vero. Ma come si è presentatoalla commissione parlamentare che lo ha interrogato sul suo eventuale programma di governo dei prossimi cinque anni a Bruxelles?ha illustrato i suoi propositi facendo un riferimento storico all’insegnamento europeista di Alcide De Gasperi. Si è presentato come un uomo di cultura europeista e democratico cristiana. Sostanzialmente antitetico alla tradizione europea che ha contraddistinto Fratelli d’Italia fino all’arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. I gruppi parlamentari della maggioranza europea hanno riconosciuto che pur avendo militato negli ultimi anni in partiti sostanzialmente antieuropei e conservatori, la sua cultura e la sua apertura agli ideali europei non era mai venuta meno.