Sport.quotidiano.net - Nba, Antetokounmpo è super: i Bucks vincono ancora. Golden State ko a Phoenix

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 1 dicembre 2024 - Continua il momento "no" per, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva dopo un brillante avvio di stagione. Stavolta a mettere al tappeto gli Warriors è, che si impone per 113-105. I protagonisti per i Suns sono tre: l'ex Durant, autore di una doppia doppia da 21 e 10 rimbalzi; Booker, che chiude con 27 punti e 9 assist, e Jones, che distribuisce il solito numero di assist e ci aggiunge anche 19 punti. Dall'altra parte Curry è l'ultimo a mollare, ma il suo sforzo (23 punti) non basta, così come non basta la rimonta da -17 dell'intervallo fino al -6 nel quarto periodo. Sesta affermazione di fila per Milwaukee, che batte Washington per 124-114 grazie allaprova di Giannis, che trascina ifirmando una tripla doppia da 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.