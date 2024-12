Mondiale per club 2025 quando il sorteggio della fase a gironi | data orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Giovedì 5 dicembre 2024 alle 19:00 (italiano) avrà luogo a Miami ildelper, il nuovissimo torneo Fifa che vedrà protagoniste 32 squadre, incluse Inter e Juventus. Simone Inzaghi e Thiago Motta sono pronti a scoprire le avversarie e in quali dei 12 stadi statunitensi dovranno giocare. La finale sarà giocata al MetLife Stadium di New York e le big mondiali sono pronte a contendersi il pass per un appuntamento che definire speciale è poco. Si partirà con unacomposta da 8 gruppi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni gruppo al terminesi qualificheranno per gli ottavi di finale che darà il via al tabellone con match ad eliminazione diretta. Non ci sarà la finale per il terzo posto. Ilsarà trasmesso su Fifa+ e Fifa.