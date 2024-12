Ilgiorno.it - La Croce Azzurra festeggia 55 anni

Lai 55. La fondazione risale al 3 dicembre 1959 per iniziativa del commendatore Dino Sergio Vettorello con un gruppo di medici e infermieri del Pronto soccorso. Allora era stata battezzata “Corpo volontari Pronto soccorso Cuore Vigevanese" denominazione cui dal 1971 si è aggiunta quella di. Appuntamento alle 9.30 in piazza Calzolaio d’Italia con una quindicina di mezzi, anche storici. Il corteo si muoverà verso piazza Ducale e il Duomo, dove alle 10.30 il vescovo Gervasoni celebrerà la Messa. Quindi la benedizione dell’ultima ambulanza entrata nel parco mezzi, acquistata con i proventi del 5 per mille e il contributo degli Ultrà 07 del basket in memoria di Davide Colamarco, tifoso storico scomparso. Saranno inaugurate anche due barelle donate dai Buccella Runners.