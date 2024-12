Lanazione.it - Incendio in un appartamento a Firenze: salvate due donne

, 1 dicembre 2024 –questa notte all'interno di un, in via Remis, nella zona dell'Anconella. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4.25 in un’abitazione al secondo piano: sono statedueche, si legge in una nota dei vigili del fuoco, sono state affidate al personale sanitario e trasportate al pronto soccorso per accertamenti per l’esposizione ai fumi della combustione. Sul posto sono intervenute tre squadre (da Pontassieve eOvest) e due autoscale: l'era invaso dal fumo e un materasso si era incendiato. Al termine delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza l’è stato reso non fruibile per danni all'impianto elettrico e condizioni sanitarie precarie causa fuliggine.