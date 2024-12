Iodonna.it - Dalle t-shirt charity di Jil Sander ai pezzi chiave festivi imprescindibili di Weekend Max Mara, la lista aggiornata dei regali più chic per tutte le tasche

Ci siamo, inizia ufficialmente il count-down e la breve ma intensa stagione delle Feste sta per cominciare. E’ il momento ideale per pensare aiche porgeremo, tra un sorriso e un abbraccio, ad amici e parenti. Ognuno con la sua personalità, le sue preferenze, il gusto particolare. Che le idee shopping di dicembre 2024 aiuteranno sicuramente a soddisfare.L’hotel incantato diMaxLampade con luci soffuse, dipinti floreali in stile vintage, pareti pastello. Benvenuti nell’atmosfera giocosa e modernamente fiabesca di Sparkling Holiday, la nuova collezione festiva diMax. Che offre una selezione di capi studiati ad hoc per vestire di charme le Feste 2024. Dai basici come il girocollo in maglia grigio mèlange e quello rosa confetto da indossare come un mini dress, ai capi folk-in lavorazione jacquard.