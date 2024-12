Lanazione.it - Bcl a caccia del sesto successo consecutivo

del, delin trasferta in totale dall’inizio della stagione, del quarto di fila lontano dal Palatagliate. E’ la mission di Basket Ball Club Lucca, fresco del titolo d’inverno, sia pure in coabitazione con Empoli e San Miniato. BCL ci prova, oggi alle 18, al PalaFilarete di Firenze (arbitri Sposito di Livorno e Baldini di Castelfiorentino), in concomitanza con il big match calcistico Fiorentina-Inter, contro l’Olimpia Legnaia. Vignali ancora in forse. I fiorentini viaggiano nelle retrovie, a quota sei punti, frutto di sole tre vittorie, ma hanno una gara da recuperare, contro Castelfiorentino, il 4 dicembre. In ogni caso è un match difficile. In panca per i gigliati coach Roberto Russo (una vinta e due perse), subentrato a Lilli e grande ex. BCL arriva a questo confronto, che apre il girone di ritorno, con la seconda miglior difesa, dietro soltanto a quella di Quarrata.