Ilfattoquotidiano.it - Ancora scontri in Georgia, il premier dà lo sfratto alla presidente Zourabichvili. Von der Leyen: “Rammarico, ma porta Ue resta aperta”

Per la quarta sera consecutiva, manifestanti si sono riuniti nel centro di Tbilisi per protestare contro la decisione del governo di rinviare al 2028 l’avvio dei negoziati di adesione all’Unione europea. La polizia ha usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere le proteste, che nelle notti precedenti avevano visto l’erezione di barricate e il lancio di razzi contro il Parlamento, provocando un incendio rapidamente domato. Glihanno causato il ferimento di oltre 40 persone. Le manifestazioni, iniziate dopo le elezioni legislative del 26 ottobre, denunciate dall’opposizione come viziate da irregolarità, sono accompagnate dal boicottaggio del Parlamento eletto che i partiti pro-Ue considerano illegittimo, certi che il nuovo corso rallenterà l’adesione del PaeseUe, un percorso che il vincente partito ‘Sognono‘ non considera una priorità.