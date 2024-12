Liberoquotidiano.it - Aleppo, seimila anni di civiltà e un decennio di orrori islamisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Proprio a Idlib, ultima roccaforte della rivolta siriana contro Assad, una folla di arabi musulmani scese in strada a fare festa quando si seppe che gli israeliani avevano ucciso il leader di Hezbollah, Nasrallah. Da Idlib è partita l'offensiva che ha visto ieri i ribelli entrare ad. Su Idlib si è abbattuto il bombardamento degli aerei russi, che cercano affannosamente di fermare la falla che si sta aprendo. Immensa è infatti l'importanza non solo strategica ma anche politica e psicologica di. Una città di 6000tra il Mar di Levante e il fiume Eufrate che è una delle più antiche del mondo: la cittadella, delimitata da una cinta muraria, è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dall'Unesco nel 1986. Storica “Capitale del Nord” della Siria e seconda città per popolazione del Paese dopo Damasco, distante pochi chilometri dal confine con la Turchia, tra i suoi abitanti ci sono arabi, armeni, curdi, circassi e turchi.