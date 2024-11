Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che sappiamo su Tron: Ares, il terzo capitolo della saga

del franchise e sequel di: Legacy del 2010, arriverà nei cinema ad ottobre 2025. Il film è interpretato da Jared Leto, con Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Cameron Monaghan tutti co-protagonisti. L’uscita del film continua il rilancio del franchise, dopo l’apertura dell’attrazioneLightcycle Run al Walt Disney World l’anno scorso. In questo, i Daft Punk non torneranno per curare la colonna sonora come per il film precedente. al loro posto la colonna sonora disarà composta dai Nine Inch Nails, la band fondata da Trent Reznor e Atticus Ross, i compositoricolonna sonora di Challengers di Luca Gadagnino. Parlando con Empire del sound e delle sensazioni che trasmette l’attesissimo sequel, Joachim Rønning, il regista del film, ha spiegato come il cambio dai Daft Punk ai Nine Inch Nails dia un tono completamente nuovo a un tipo dimai visto prima.