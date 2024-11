Dilei.it - Test: Qual è la casa giusta per te?

Dice un proverbio arabo: “La felicità non è un posto in cui arrivare ma unain cui tornare.” A pensarci bene, è proprio così. Per quanto possiamo girare il mondo o, più realisticamente, per quante ore posiamo stare fuori durante il giorno, tornare aè quel momento di piccola gioia e di sollievo in cui ritroviamo i luoghi, gli oggetti, i profumi della nostra rassicurante consuetudine: il bagno confortevole, la cucina accogliente, il soggiorno rilassante, la camera da letto riposante e dovunque il solito adorabile e perdonabile disordine che rende ancora più nostra quell’abitazione!Come unaunque diventa “propria”Eppure, moltissimi si adattano dellain cui vivono, scelta perché l’affitto era sostenibile, perché era ladei nonni in cui non potevano non andare, perché non hanno trovato di meglio.