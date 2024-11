Ilrestodelcarlino.it - Spunta una bomba nel giardino, scoperta durante dei lavori

Pesaro, 30 novembre 2024 – “C’erano i tedeschi in questa strada, i nostri vecchi ce lo raccontavano sempre”, dice la signora Emanuela ai poliziotti, che le hanno appena detto, per precauzione, di tenere chiuse le persiane che danno suldietro casa sua. E i tedeschi, dall’ultima guerra, hanno lasciato tracce. Più esattamente, un proiettile da mortaio, lungo circa 40 centimetri, già innescato, ritrovato ieri intorno alle 15, in un terreno privato al civico 41 di viale Cesare Battisti, al mare. E’ il terreno sul quale la famiglia Spighi sta realizzando un parcheggio, sottostante alcuni metri il piano stradale. L’escavatore della ditta di Alfredo Russo, il titolare, con su a bordo l’operaio, stava facendo una buca per realizzare un pozzetto. “E a neanche 70 centimetri sotto terra l’abbiamo trovata – dice lo stesso Russo – il mio operaio ha visto che l’ordigno gli usciva fuori dal ’cucchiaio’ dell’escavatore, che è molto piccolo, abbiamo avuto paura e allora a quel punto gli ho detto di adagiarla piano piano, più in là”.