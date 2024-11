Ilnapolista.it - Sarri: «Tornare in Italia (alla Juve) dopo il Chelsea fu un errore, ora vorrei allenare di nuovo in Inghilterra»

Leggi su Ilnapolista.it

Maurizio, che ha allenato ilnella stagione 2018-19, ha raccontato in un’intervista al Sun il suo addio ai Blues e il ritorno in: «Mi piacerebbeadin, all’epoca volevo restare al»Il tecnico ha raccontato:«Sarei potuto rimanere al. Volevoinperché la situazione alnon era facile. In quel periodo ad Abramovich non fu permesso di venire in, lo vedevo solo nelle partite all’estero. Abbiamo parlato a telefono a volte, ma non molto spesso. Il mio punto di riferimento era solo Marina (Granovskaia – direttrice generale). Non c’era un direttore sportivo, quindi la situazione non era così chiara. Volevoin, ma è stato un. Sarebbe stato meglio rimanere lì».Quando poiè andato via, la Granovskaia aveva parlato di ragioni familiari:«Ho chiesto a Marina se era possibileine lei ha chiesto dei soldintus per liberarmi.