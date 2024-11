Zonawrestling.net - Paul Heyman spiega la scelta di CM Punk per il ritorno a SmackDown:”I semi erano già stati piantati”

Il WWE Universe è impazzito una settimana fa quandoha fatto il suo attesissimo, ma il colpo di scena più grande è stato chi è tornato con lui: CM.I due storici alleati sono tornati insieme per sostenere la OG Bloodline contro la New Bloodline, conche ha assunto il ruolo di quinto uomo nel WarGames Match. The Voice of the Voiceless è stato scelto da, dopo che Sami Zayn e gli Usos avevano tentato invano di convincere Seth Rollins a far parte del team. The Visionary ha rifiutato due volte, lasciando la OG Bloodline in netto svantaggio prima che l’ex Campione Del Mondo AEW arrivasse per pareggiare i conti. Ciò ha portato i fan a speculare su un potenziale tradimento da parte die a sollevare preoccupazioni sul futuro della OG Bloodline.