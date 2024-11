Lanazione.it - Parcheggi gratuiti per le feste. Ma solo tre ore venerdì e sabato

Non era come era stato richiesto, ma l’amministrazione comunale ha risposto, venendo incontro alle richieste dei Commercianti in merito aiper le festività natalizie. La Giunta, infatti, ha approvato una variazione temporanea delle modalità di fruizione deia pagamento direttamente gestiti dall’ente, consentendo agli utenti la possibilità di disporne gratuitamente dal 6 al 21 dicembre , limitatamente alle giornate didalle 17 alle 20. Si lavorerà anche per allargare tale sgravio anche a gennaio, con l’arrivo dei saldi. L’iniziativa è nata su forte indicazione di Confcommercio, con cui è stata valutata la necessità di dare impulso nel periodo natalizio alle attività commerciali presenti nel centro storico. Intanto la città si sta gradualmente immergendo nell’atmosfera natalizia.