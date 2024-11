Lopinionista.it - “Nuovi Eroi”: 6 nuove storie di eroi comuni insigniti dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito

ROMA – Seiepisodi della sesta stagione di “”, che racconta le grandidismo quotidiano di cittadine e cittadinidaldella Repubblica Sergioconaldella Repubblica Italiana. Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale, sarà in onda la prossima settimana da lunedì 2 dicembre a venerdì 6 dicembre alle 20.15 e sabato 7 dicembre alle 20:35 su Rai3.Seipuntate per raccontare lestraordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo:, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso dità, diventando così un esempio virtuoso.