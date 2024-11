Movieplayer.it - Netflix: tutte le novità del mese di dicembre 2024, da Squid Game 2 alla saga di Harry Potter

Leggi su Movieplayer.it

Dal film animato That Christmasseconda attesissima stagione di, dal ritorno delladiagli eventi live della NFL: ecco i film e le serie tv disponibili suda. Sarà unricchissimo per il catalogo, che si arricchirà non solo di film e serie tv attesissimi, ma anche di molto altro, come spettacoli comici, eventi sportivi e giochi. Seè ildelle festività e della famiglia, la piattaforma streaming più frequentata al mondo darà ai suoi abbonati tanti ottimi motivi per rimanere a casa, magari tutti insieme davanti allo schermo. Le serie tv asuEccole serie, originali e non, che stanno per arricchire il catalogo: Tomorrow and I (miniserie giapponese) - 4Black Doves s.