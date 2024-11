Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Norris e Piastri davanti nella Sprint Race, Leclerc super sorpasso su Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 giri al termine. Posizioni abbastanza plafonate con i primi quattro molto vicini, mentresta facendo fatica con le gomme dopo ilsu, visti i 3? di distacco da Sainz.-4 giri al termine.rallenta ancora una volta ebeneficia del DRS. In tutto questo Verstappen è ottavo e non riesce aare Hulkenberg.-5 giri al termine.fa il giro più veloce e crea il gap,ora dovrà difendersi senza DRS.-6 giri al termine.scappa e oradeve difendersi senza DRS e Russell è attaccato.-7 giri al termine. CHE! Ruota a ruota con Lewise il monegasco si è preso di cattiveria la posizione.-8 giri al termine. Sainz fa il giro veloce nel tentativo di prendersi l podio esempre nei tubi di scarico di Hamiton.