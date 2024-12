Linkiesta.it - La creatività digitale e i nuovi spazi dell’autorialità

La diffusione delle tecnologie digitali ha dato vigore anche alle espressioni di una cultura globale, che non si è originata in un luogo e poi è stata trasportata altrove, come oggetto di ispirazione, di scambio, di furto o di dono, ma è una forma espressiva pensata per essere distribuita in tutto il mondo.Le espressioni culturali tradizionalmente nascono locali e poi possono essere trasmesse per varie vie in luoghi diversi, spesso trasformandosi. Dobbiamo all’attrattività delle corti la presenza dei nostri artisti in giro per il mondo, dobbiamo alla perizia e alla biblioteca di Aldo Manuzio la decisione di Erasmo da Rotterdam di stampare i suoi libri a Venezia, dobbiamo alla presenza di molti emigrati italiani il successo internazionale delle opere di Guareschi in Argentina e in Germania; dobbiamo alle scelte editoriali degli editori stranieri il diverso posizionamento di Calvino nei mercati editoriali e nell’immaginario intellettuale di paesi diversi.