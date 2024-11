Ilrestodelcarlino.it - Il massacro di Pamela, nuovo capitolo in Cassazione: “No all’ergastolo per Oseghale”

Macerata, 30 novembre 2024 – ?????Unricorso sarà discusso incontro la condanna definitivadi Innocent, accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romanaMastropietro. Gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia hanno infatti depositato un ricorso straordinario, contestando la condanna per il reato di violenza sessuale, e la Corte ha fissato la trattazione per il 16 gennaio. Si tratta di una procedura ammessa contro le sentenze definitive per correggere un errore materiale o di fatto. Se la questione risulta subito infondata, la Corte dichiara il ricorso inammissibile; altrimenti, fissa un’udienza in camera di consiglio per esaminarla. OMICIDIOMASTROPIETRO. NELA FOTO: IL NIGERIANO INNOCENT, CONDANNATO PER L'OMICIDIO Gli avvocati Matraxia e Gramenzi insistono su una diversa ricostruzione di quanto avvenuto quella maledetta mattina del 30 gennaio 2018.