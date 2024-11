Lortica.it - Figli del sole: una luce che ci unisce

Ilè la fonte della vita, il cuore pulsante dell’esistenza sul nostro pianeta. Ogni giorno, illumina il mondo con i suoi raggi, riempiendolo di colori, calore ed energia. Senza di lui, tutto sarebbe buio, freddo e inerte, senza forma né sostanza. È grazie alche le piante crescono, l’acqua si trasforma in pioggia e noi possiamo respirare. Non ci si pensa mai abbastanza, ma è lui a dare senso alla nostra presenza sulla Terra.Eppure, la relazione con ilnon è uguale per tutti. Nei luoghi più vicini all’Equatore, la sua presenza è stabile e costante, scandisce giornate regolari e stagioni equilibrate. Ma salendo verso i Poli, tutto cambia. Ci sono popoli che vivono in condizioni estreme, dove ilscompare per mesi interi, lasciandoli avvolti da un buio perpetuo. E quando finalmente ritorna, porta con sé giornate diininterrotta, in un ciclo che sfida la natura umana.