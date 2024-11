Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutti gli ex fidanzati e mariti di Amanda Lear: da Bowie, Dalì, Casella a Hornez

è ancora una splendida donna, la sua ultima storia d’amore è stata quella con il modello Anthony, 40 anni più giovane di lei, una storia iniziata nel 2014 e finita qualche anno fa per la stessa ragione che nel 2008 spinse l’attrice a lasciare un altro dei suoi ex: il giovane attore ed ex modello quarantaquattrenne Manuel.Quelle con Anthony e Manuel furono storie molto criticate, a lungo protagoniste di salotti televisivi e reality ma terminate per volere dell’attrice o meglio a causa delle sue paure.nel 2008, dopo la rottura con Manuelaveva dichiarato: “Era l’uomo della mia vita mastata io a lasciare Manuel, perché avevo paura che mi avrebbe abbandonata lui prima o poi e non c’è cosa peggiore per una donna della mia età che essere abbandonata”.