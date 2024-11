Oasport.it - Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Nicola Romanin 14° e Beatrice Trabucchi 12ma nella seconda sprint di Idre Fjall

Leggi su Oasport.it

Prosegue ad, in Svezia, la prima tappa dell’IBU Cupdigiornata, così come accaduto in quella d’apertura, in programma altre due, con14°10 km maschile e7.5 km femminile.10 kmmaschile il podio è interamente norvegese: successo di Isak Frey, perfetto al poligono, con il crono di 23’55?9, che precede i connazionali Johan-Olav Botn, secondo con un errore al tiro, a 17?8, e Martin Uldal, terzo con due bersagli mancati, a 33?4.In casa Italia il migliore è, 14° con due errori al tiro, a 1’52?5, mentre si piazza 16° Christoph Pircher, con un bersaglio mancato, a 2’01?9. Chiude 20° Marco Barale, con 10/10 al tiro, a 2’13?2, mentre Nicolò Betemps è 47° con due errori, a 3’09?4.