Ape Piaggio prodotta in India, dopo 76 anni addio allo stabilimento di Pontedera: i motivi

L’ennesima icona del made in Italy lascia l’Italia.76l’Apenon verrà piùin Toscana, nellodinei pressi di Pisa: la produzione verrà spostata definitivamente in.Ciò che cambia è che averranno realizzati altri modelli e non più l’Ape, come ha annunciato l’azienda rassicurando i lavoratori in merito alla continuità produttiva. La decisione è stata comunicata daai delegati Rsu nelle scorse settimane. Le linee delloverranno riconvertite così da produrre il Porter elettrico, furgoncino a quattro ruote, e non più tre come la storica Ape.Non si tratta di qualcosa di totalmente inedito, dal momento che da decenni l’Ape vienenel Paese asiatico, sia in versione a scoppio che in versione elettrica, con ottimi risultati di vendita.