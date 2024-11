Donnapop.it - Un cantante di Sanremo finito in ospedale per problemi di salute: «Sono stati anni difficili», ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Unvisto al Festival diinperdi: ma chi è? E cosa è successo?Protagonista di questa storia è Rosa Chemical; ilè tornato sui social dopo un lungo silenzio che ha immediatamente allertato i fan. L’artista visto al Festival di2023 – nato sotto il nome di Manuel Franco Rocati – ha parlato dei suoidie del motivo per il quale si trova in.UndiinRosa Chemical èinper via di una tonsillite cronica acuta. Cosa ha detto ilvisto sul palco dicosa si legge nel post:“Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopodi sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di Tonsillectomia.