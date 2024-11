Gaeta.it - Sergei Aleinikov parla di sport e pace: parole e azioni devono andare di pari passo

Facebook WhatsAppTwitter, ex calciatore di origine bielorussa e noto per la sua carriera in club come Juventus e Lecce, ha espresso importanti riflessioni sull’influenza dellonel promuovere la. Durante l’evento ‘Locome strumento di‘, organizzato dall’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Carolina Morace,ha discusso il ruolo cruciale che lopuò svolgere in situdi conflitto e tensione internazionale.Il potere dellocome catalizzatore disottolinea come loabbia la potenzialità di diventare un forte messaggero di, cadi unire le persone oltre le differenze culturali e politiche. In un contesto globale dove le divisioni e i conflitti possono dominare le narrquotidiane, l’ex calciatore insiste sulla necessità di utilizzare le piattaformeive per diffondere valori positivi come solidarietà e rispetto reciproco.