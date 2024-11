Gaeta.it - Sequestro e violenza: giovane donna costretta a subire un incubo in albergo

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha attirato l’attenzione della cronaca italiana, riguardando una storia di maltrattamenti che si è protratta nel tempo. Al centro della vicenda c’è unadi 21 anni, che ha maturato il coraggio di denunciare il suo ex compagno, dopo un lungo periodo di abusi e intimidazioni. Un racconto che sottolinea la gravità delladi genere e l’importanza della denuncia.Ricordi di una relazione finita maleLa storia comincia a Catanzaro, dove nel 2018 la, che all’epoca aveva solo 15 anni, ha incontrato un ragazzo di 23 anni. Una vacanza estiva, un amore apparente, ma la relazione è rapidamente terminata. Tuttavia, mentre la ragazza cercava di andare avanti, ilnon riusciva ad accettare la rottura. Questa incapacità di lasciar andare il passato ha portato ila mettere in atto un comportamento ossessivo, con telefonate e messaggi, anche da profili falsi, per mantenere un contatto costante con l’ex fidanzata.