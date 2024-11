Lapresse.it - Sciopero generale, Landini: “Rivoltare il Paese come un guanto”

“Oggi è la giornata della rivolta sociale? Certo, dal nostro punto di vista, noi vogliamounquestoe perunquestoc’è bisogno della partecipazione di tutte le persone”. Lo ha dichiarato Maurizio, segretariodella Cgil, a margine del corteo a Bologna, indetto in occasione dello.“Diritti sotto attacco, tentativo svolta autoritaria”Il segretario della Cgil ha poi accusato il governo di voler attaccare i diritti dei lavoratori. “Mi sembra chiaro che c’è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione questo diritto. Tra l’altro è in discussione in Parlamento un decreto che viene chiamato decreto sicurezza e noi chiediamo che sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo, i blocchi stradali, l’occupazione delle fabbriche quando chiudono”, ha tuonato “è chiaro che siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone”.