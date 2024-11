Gaeta.it - Riapre la Casetta di Via del Podismo: Un Centro per i Giovani di Vigna Clara

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Via delsituata aufficialmente al pubblico sotto il nome di “La Casa dei“. Questo progetto, frutto dell’impegno congiunto del Municipio XV e dell’Associazione culturale Cassandra, promette di diventare unnevralgico per i ragazzi e per la comunità locale. In occasione della riapertura, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, insieme agli Assessori alle Politicheli e Cultura, Alessandro Cozza e Tatiana Marchisio, hanno partecipato a una cerimonia che ha segnato un momento di rinascita per questa storica struttura.La Casa dei: Spazio di Inclusione e CreativitàIl progetto “La Casa dei” si propone come un importante polo di aggregazione per i ragazzi del territorio. Saranno messi a disposizione vari servizi, come aree di co-working e co-studying, laboratori creativi, cineforum, eventi e presentazioni di libri.