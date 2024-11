Lanazione.it - Notte con atti vandalici al Circolo Canottieri

Una serie didi vandalismo sta colpendo Orbetello da qualche settimana. Questa volta ad essere preso di mira è stato il, cuore pulsante della cittadina lagunare e delle suevità sportive. Secondo quello che è stato ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti nella struttura, ad aver distrutto alcuni attrezzi all’interno delsarebbero stati alcuni ragazzini, autori di veri e propri raid ormai da troppo tempo. Tra i danni che sono stati segnalati alle Forze dell’ordine c’è anche quello della rottura della centralina dell’acqua, con conseguenze davvero molto rilevanti per la comunità locale. Si tratta di un fenomeno, quello delle scorribande notturne, davvero in aumento soprattutto nella cittadina lagunare. Sono tanti i raid che in questi giorni vengono attenzionati dalle Forze dell’ordine.