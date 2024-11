Gqitalia.it - Lazza ha spiazzato tutti ai GQ Men of The Year 2024 con un total look sartoriale

Quello che ancora non si è detto, o si è detto poco, rispetto ae al suo stile è che la sua locura - per citare il suo ultimo acclamatissimo album - passa anche per quello che indossa. Perché, se è vero che il rapper è maturato da un punto di vista musicale e personale, come abbiamo raccontato in questa intervista, è anche vero che quella consapevolezza in più Lazzino la sa incanalare bene anche quando si parla di questioni che solo in apparenza possono sembrare banali. Indossare un abito, o un brand, non è mai una scelta casuale o banale per chi fa un lavoro come il suo. E come il nostro. Ce ne siamo accorti: ididagli esordi a oggi viaggiano su una linea costante di evoluzione, apertura, che lo hanno portato nel tempo a vestire brand più piccoli, emergenti accanto a big brand del Made in Italy.