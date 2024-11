Insulti razzisti a Vinicius | ragazzo minorenne si scusa

Leggi su Sportface.it

Unche aveva rivolto deglidurante Rayo Vallecano-Real Madrid dello scorso febbraio si èto con il brasiliano. A comunicarlo la stessa società madrilena, che fa sapere come il giovane abbia inviato una lettera ain cui si è rammaricato per il suo comportamento, accettando nella giurisdizione minorile, in conseguenza dell’accordo extragiudiziale raggiunto, di intraprendere le attività socio-educative richieste dalla Procura per i minori, nonché di non poter entrare negli stadi dove si disputano competizioni ufficiali per un periodo di un anno.“Inoltre – precisa il club merengues in una nota – dovrà pagare la sanzione pecuniaria inflitta per il suo comportamento dalla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport.