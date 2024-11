Ilrestodelcarlino.it - Il Fondo musicale antico: un tesoro riscoperto

"Gloria in excelsis", "Kyrie eleyson". I capilettera miniati del codice del ‘400 fioriscono ancora di colori. E sul rigo le note musicali evocano cori gregoriani e antiche liturgie. A Finale avevamo un. e non lo sapevamo. Anzi, per molti anni tutta questa meraviglia è rimasta chiusa in una soffitta, fra scartoffie polverose. "Ilconservato presso la Biblioteca comunale ‘Pederiali’ di Finale è preziosissimo, con materiali di assoluto pregio", rivelano Silvia Perucchetti e Federica Petralia, musicologhe e bibliotecarie, che per due anni hanno curato la catalogazione delle partiture riscoperte. Un lavoro certosino – finanziato su incarico del Polo Bibliotecario Modenese, con risorse della Regione – che ha portato a inventariare 661 manoscritti musicali (fra cui un corale manoscritto del XV secolo e uno del tardo ‘600) e 224 volumi di musica a stampa, con una ricca dotazione di musiche per banda e per orchestra, il repertorio della banda finalese.