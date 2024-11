Getafe | Borja Mayoral e Luis Millla premiati nell’Azulón Sentiment

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 22:52:37 Il web è in subbuglio:era ancora una volta presente in una nuova edizione del gala Sentimiento Azulón, che premia il i migliori giocatori della scorsa stagione, oltre a onorare gli ex presidenti dei club in onore dei 25 anni della Federazione dei Club della squadra Azulón.Milla sono stati i vincitori di questa campagna ed entrambi hanno parlato davanti ai media e durante la cerimonia di premiazione: “Grazie per il sostegno, anche se non ci credete, ci date tantissima forza. È una parte importante del sindacato raggiungere gli obiettivi. Spero domenica di poter ottenere qualcosa di positivo e segnare un gol al Bernabéu come ho già fatto con il Fuenlabrada”.ha detto Milla.“Spero di ottenere più vittorie di quelle che abbiamo ottenuto e che la mia casa non bruci come è successo aquando ha ritirato un premio”.