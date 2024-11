Lanazione.it - Forte dei Marmi: 30enne arrestato. Su di lui pende una pesante condanna

dei(Lucca), 29 novembre 2024 – Nei giorni scorsi, la polizia didei(Lucca) haun uomo di 30 anni in esecuzione di un provvedimento per cumulo di pene. Il, cittadino italiano nato in Romania e residente nella località versiliese, si è presentato spontaneamente presso il commissariato di polizia ed è stato poi trasferito nel carcere di Lucca. L'uomo dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a pagare una multa di 2400 euro. Le condanne riguardano una serie di reati commessi tra il 2019 e il 2021 nelle città di Prato, Firenze, Massa (Massa Carrara) edei. Tra i capi d'accusa figurano furto, rapina, estorsione, minacce, ricettazione, danneggiamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.