Festa per Filomena Marconi, la recanatese compie cento anni

La bellezza dicandeline e una grandeper. Ieri, alla casa di riposo Antonio Gatti di Montecosaro, parenti, amici e il personale della struttura hanno celebrato il centesimo compleanno ditra brindisi, torte e palloncini. A farle visita sono stati anche i sindaci dei due centri, Lorella Cardinali per Montecosaro ed Emanuele Pepa di Recanati, città di cui la neocentenaria è originaria. Un momento di allegria, diversi omaggi floreali, quindi la consegna di una targa di riconoscimento.ha fatto per tantila bidella nelle scuole elementari di Castelnuovo e Recanati, dove ha lasciato un segno indelebile nei cuori di bambini e famiglie, grazie alla sua gentilezza e ai sorrisi che dispensava ai piccoli alunni. Per gran parte della sua vita la donna ha vissuto a Castelnuovo, per questo anche la presidentessa del comitato di quartiere, Nikla Cingolani, ha voluto partecipare allae omaggiarla con un mazzo di rose rosse e un diploma.