Gaeta.it - Enoturismo e digitalizzazione: opportunità straordinarie e sfide urgenti per il settore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2023, ildell’ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 18% e una proiezione di crescita stabile che si prevede continuerà a un ritmo annuo del 12,9% per i prossimi cinque anni. Tuttavia, l’analisi condotta da Wine Tourism Hub, presentata alla BTO di Firenze, rivela che ci sono importanti lacune da colmare in termini die risorse umane, necessarie per soddisfare la domanda di turisti sempre più orientati all’uso della tecnologia.Il gap di competenze nelenoturisticoL’, che combina la passione per il vino con esperienze turistiche uniche, sta aggiornando le sue proposte per attrarre un pubblico diversificato. Tuttavia, uno dei problemi principali emersi dal seminario è la mancanza di competenze specializzate nel